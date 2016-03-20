راشفورد ينهي آمال مانشستر سيتي بالحصول على الدوري

وجه مانشستر يونايتد لطمة جديدة إلى جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي وتغلب عليه 1 / صفر في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب ساوثهمبتون الطاولة على ضيفه ليفربول في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم وحرمه من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بالفوز عليه 3 / 2 بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز توتنهام على بورنموث 3 / صفر وتعادل نيوكاسل مع سندرلاند 1 / 1 .

على استاد "الاتحاد" في مانشستر ، كان مانشستر سيتي على موعد مع الهزيمة الرابعة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة ليتجمد رصيده عند 51 نقطة ويظل في المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن المتصدر ليستر سيتي ليتبدد أمل مانشستر سيتي منطقيا في التتويج بلقب البطولة.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات وتوج بلقب الديربي ليحفظ ماء وجهه في هذا الموسم الصعب حيث رفع الفريق رصيده إلى 50 نقطة وظل في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف ويستهام.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه ماركوس راشفورد الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 16 .

وواصل هاري كين ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز هدفين جديدين ليقود توتنهام إلى الفوز الكبير 3 / صفر على بورنموث.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الثاني حيث رفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق خمس نقاط فقط خلف ليستر سيتي وتجمد رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل كين هدفيه في الدقيقتين الأولى و16 وأضاف كريستيان إيركسن الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 52 .