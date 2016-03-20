ساوثهامبتون يقلب الطاولة على ليفربول في الدقائق الأخيرة

المصدر: ليفربول - د ب أ

قلب ساوثهمبتون الطاولة على ضيفه ليفربول في الشوط الثاني من مباراتهما بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وحرمه من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بالفوز عليه / 2 اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل نيوكاسل مع سندرلاند 1 / 1 .

ورفع ساوثهمبتون رصيده إلى 47 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع تجمد رصيد ليفربول عند 44 نقطة في المركز التاسع وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وحسم ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيليب كوتينيو ودانيال ستوريدج في الدقيقتين 17 و22 ورد ساوثهمبتون بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف أحرزها ساديو ماني في الدقيقتين 64 و86 وجرازيانو بيلي في الدقيقة 83 .

وأنقذ المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريق نيوكاسل وسجل له هدف التعادل 1 / 1 مع ضيفه سندرلاند ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطة واحدة خلف سندرلاند.

وأنهى سندرلاند الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله جيرمين ديفو في الدقيقة 44 ولكن ميتروفيتش سجل هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 83 .