فياريال يتعملق ويجبر برشلونة على التعادل

أوقف فياريال قطار برشلونة وحرمه من مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الأسباني لكرة القدم بتعادل ثمين ومثير 2 / 2 في المرحلة الثلاثين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز اسبانيول على ضيفه أتلتيك بلباو 2 / 1 .

وعلى استاد "مادريجال" ، قدم أصحاب الأرض واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم إن لم تكن أفضلها على الاطلاق وأحرجوا حامل اللقب في معظم فترات اللقاء.

وأهدر برشلونة الهدية التي منحه إيها فريق أتلتيكو مدريد بالخسارة أمس أمام سبورتنج خيخون 1 / 2 وسقط برشلونة في فخ التعادل اليوم ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق تسع نقاط فقط أمام أتلتيكو مدريد ورفع فياريال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع.

وبدا أن برشلونة ضمن حسم المباراة لصالحه بسهولة بعدما أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقتين 20 و41 من ضربة جزاء ولكن فياريال رد بقوة في الشوط الثاني وسجل هدفين متتاليين عن طريق سيدريك باكامبو في الدقيقة 57 والبديل جيرمي ماتيو مدافع برشلونة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63 .

والتعادل هو الأول لبرشلونة بعد 12 انتصارا متتاليا في المسابقة لكن الفريق حافظ مجددا على سجله خاليا من الهزائم ليقترب خطوة جديدة من معادلة الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم يوفنتوس الإيطالي الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 43 مباراة متتالية بمختلف البطولات حيث حقق يوفنتوس هذا اللقب قبل أربع سنوات.

وباغت فياريال ضيفه بهجمة سريعة قادها سيدريك باكامبو من الناحية اليسرى في الدقيقة الأولى ومرر منها الكرة عرضية ولكن دفاع برشلونة ضغط على هجوم فياريال فيما ارتطمت الكرة بقدم أردا توران نجم برشلونة قبل أن ترتطم بالقائم ليلتقطها التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة لتضيع الفرصة الخطيرة لأصحاب الأرض.

واصل فياريال محاولاته الهجومية التي شكلت إزعاجا مستمرا لدفاع برشلونة في الدقائق الأولى. ومن إحداها ، كاد باكامبو يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة ولكن برافو تصدى للكرة.

وخلال الربع ساعة الأول من المباراة ، وضح أن فياريال هو الفريق الأفضل والأكثر انتشارا في الملعب وهجوما في اتجاه مرمى المنافس ولكنه افتقد للفعالية المطلوبة.

وفي المقابل ، اعتمد برشلونة على المرتدات السريعة ولكنه اصطدم بالدفاع المنظم لفياريال.

وبمرور الوقت ، أصبح برشلونة هو الاكثر سيطرة على مجريات اللعب واستحواذا على الكرة.

ولعب ميسي ضربة حرة في الدقيقة 20 وأبعدها الدفاع من أمام لويس سواريز المتحفز أمام المرمى مباشرة ولكن الكرة تهيأت إلى راكيتيتش الذي سددها بيسراه رائعة من بين أقدام المدافعين إلى داخل المرمى ليكون هدف التقدم لبرشلونة.

وواصل الفريقان هجومهما بعد الهدف ولكن التفوق ظل لبرشلونة وإن سنحت بعض الفرص الخطيرة لفياريال لم يستغلها مهاجموه.

واضطر الحارس برافو إلى الخروج من منطقة الجزاء في الدقيقة 28 لقطع هجمة خطيرة لفياريال.

ومرر ميسي كرة بينية وصلت إلى نيمار داخل منطقة الجوزاء ولكن الحارس تقدم داخل منطقة الجزاء وحاول إبعاد الكرة ولكنه أسقط نيمار داخل منطقة الجزاي ليحتسب الحكم ضربة جزاء لنيمار في الدقيقة 40 وينذر الحارس سيرخيو أسينخو.

وسدد نيمار ضربة الجزاء بنفسه لتسكن الكرة على يمين الحارس معلنة عن الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

وتحسن أداء فياريال في الشوط الثاني وكانت هجماته هي الأكثر خطورة رغم محاولات برشلونة لتعزيز تقدمه.

وأخرج لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة لاعبيه جيرارد بيكيه وأردا توران ودفع مكانهما باللاعبين جيرمي ماتيو وداني ألفيش في الدقيقتين 55 و56 على الترتيب.

وأسفرت هجمات فياريال عن هدف تجديد الأمل في الدقيقة 57 اثر اختراق ناجح من دينيس سواريز لدفاع برشلونة وتسديدته الضعيفة التي ارتدت من برافو لتجد باكانمبو في انتظارها حيث سددها مباشرة إلى داخل المرمى على يسار برافو.

وتلاعب نيمار بدفاع فياريال في الدقيقة 60 ثم سدد الكرة من وسط منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

ووصلت الكرة إلى سيرجي روبرتو داخل منطقة جزاء فياريال في الدقيقة التالية ولكن الدفاع ضغط عليه في الوقت المناسب لترتد الهجمة سريعا لصالح فياريال ويحصل منها الفريق على ضربة ركنية.

ولعب دينيس سواريز الضربة الركنية وحاول البديل جيرمي ماتيو إبعادها لكنه حولها عن طريق الخطأ إلى داخل مرمى برشلونة ليكون هدف التعادل لفياريال.

وكثف برشلونة محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التقدم وكاد راكيتيتش ينجح في هذا بضربة رأس في الدقيقة 71 ولكن الحارس أبعد الكرة ببراعة إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وعلى مدار ما تبقى من المباراة ، سار الأداء على نفس المنوال حيث واصل برشلونة ضغطه الهجومي ولكنه اصطدم بالدفاع المتكتل والمنظم لفياريال فيما شكلت مرتدات فياريال السريعة بعض الخطورة على مرمى برشلونة لكنها لم تسفر عن مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل.



