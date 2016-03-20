لوف: لن نتخلى عن شفاينشتايجر

المصدر: ميونخ - د ب أ

يرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن القائد سيباستيان شفاينشتايجر سيكون عنصرا محوريا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا.

وواجه شفاينشتايجر (31 عاما) صعوبات جمة في أول موسم له مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب تراجع المستوى ونقص اللياقة البدنية.

ولكن لوف قال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن لاعب وسط بايرن ميونيخ سابقا يظل عنصرا مؤثرا في منتخب ألمانيا بطل العالم.

وأوضح لوف "الفريق يمكن أن يستفيد من نضجه، خبرته وشخصيته، خاصة في بطولة من المهم جدا أن يتوافر لنا خلالها عناصر لديها قدرات قيادية".

وأكد لوف اعتماده على جهود لاعب الوسط ماريو جوتزه الذي عاد للتو لصفوف بايرن ميونيخ بعد تعافيه من إصابة في الفخذ ابعدته لنحو خمسة أشهر.

وأشار لوف "دائما اعول على ماريو، في يورو 2016 خطتي تعتمد على ماريو، هذا واضح".

وسجل جوتزه هدف تتويج المنتخب الألماني بلقب مونديال البرازيل 2014 في شباك المنتخب الأرجنتيني في الوقت الإضافي.

وأوضح لوف "جوتزه في حاجة إلى بعض المباريات، بعض الحصص التدريبية".

ويتطلع جوتزه لنيل المشاركة الدولية الـ50 له مع المنتخب الألماني خلال المواجهتين الوديتين امام إنجلترا وإيطاليا رغم افتقاده إلى لياقة المباريات حيث لم يشارك في المباراة الأخيرة لبايرن ميونيخ التي فاز خلالها امس السبت على ملعب كولون بهدف نظيف وظل جالسا على مقاعد البدلاء.

وأضاف لوف "لقد ظل مصابا لفترة طويلة ولا ينبغي أن نتوقع منه الكثير في هاتين المباراتين، لكن لديه وقت كاف حتى بطولة أوروبا".

وينتاب لوف بعض القلق بشأن لاعب الوسط مسعود اوزيل الذي بدا وأنه تعرض للإصابة خلال فوز فريقه ارسنال الإنجليزي على ملعب مضيفه ايفرتون بهدفين نظيفين امس السبت، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

ومن جانبه قال جيروم بواتيج مدافع بايرن ميونيخ المصاب للتليفزيون الألماني مساء السبت أنه يأمل العودة إلى الملاعب بحلول منتصف نيسان/ابريل وأن يشارك في يورو 2016 التي تقام خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 يوليو.

ويجتمع لاعبو المنتخب الألماني في برلين الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنجلترا في برلين يوم السبت ثم مواجهة إيطاليا بعدها بثلاثة أيام في ميونيخ.

