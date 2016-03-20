مورينيو يوقع عقداً مبدئياً مع مانشستر يونايتد

قالت صحيفة الباييس الإسبانية في عددها نقلا عن مصادر قريبة من جوزيه مورينيو إن المدرب البرتغالي الشهير ارتبط باتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تمهيدا لتولي تدريبه في نهاية هذا الموسم خلفا لمدربه الحالي الهولندي لويس فان غال.



ورشح الكثير من التقارير الإعلامية مورينيو مدرب تشيلسي وريال مدريد وإنتر السابق لتولي تدريب مانشستر يونايتد منذ استغناء تشيلسي بطل انجلترا عن خدماته بسبب تراجع النتائج في ديسمبر الماضي.



وقالت الصحيفة الاسبانية إن الاتفاق المبدئي يتضمن بندا يلزم مانشستر يونايتد بأن يدفع للمدرب البرتغالي خمسة ملايين جنيه إسترليني (7.24 مليون دولار) إن لم يبرم معه عقدا كاملا بحلول أول مايو المقبل وعشرة ملايين جنيه إسترليني إن لم يتعاقد معه رسميا بحلول أول يونيو.



ووقع فان غال عقدا لمدة ثلاثة أعوام لدى ارتباطه بمانشستر يونايتد في مايو 2014 لكن لا يتوقع أن يكمل مدته مع النادي الذي يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الانجليزي والذي سيلتقي في وقت لاحق من اليوم مع جاره وغريمه مانشستر سيتي الرابع في الترتيب.



وتحدث تقرير الصحيفة الإسبانية الذي نقل عن مصدر قريب من الشركة التي تدير أعمال مورينيو عن وجود خلافات في مجلس إدارة يونايتد حول التعاقد مع مورينيو (53 عاما).