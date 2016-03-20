يوفنتوس يكتسح تورينو.. ويقترب من الحفاظ على لقبه

المصدر: تورينو - د ب أ

سجل المهاجم الأسباني الدولي ألفارو موراتا هدفين ليقود يوفنتوس إلى مواصلة انتصاراته في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير 4 / 1 على جاره ومضيفه تورينو في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز أتالانتا على بولونيا 2 / صفر وكييفو على مضيفه سامبدوريا 1 / صفر وكاربي على مضيفه فيرونا 2 / 1 وتعادل ساسولو مع أودينيزي 1 / 1 وفروسينوني مع فيورنتينا سلبيا.

في تورينو ، حسم يوفنتوس ديربي المدينة لصالحه وسحق جاره تورينو بأربعة أهداف سجلها الفرنسي بول بوجبا والألماني سامي خضيرة في الدقيقتين 33 و42 وموراتا في الدقيقتين 63 و76 مقابل هدف سجله أندريا بيلوتي من ضربة جزاء في الدقيقة 48 .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 70 نقطة ليقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب المسابقة للموسم الخامس على التوالي.

وستعاد فريق اتالانتا نكهة الانتصارات في الدوري الإيطالي وفاز على ضيفه بولونيا 2 / صفر اليوم ليحقق أول فوز له في 2016 .

ولم يذق أتالانتا طعم الانتصارات منذ أن فاز على ضيفه باليرمو /3صفر في السادس من كانون أول/ديسمبر من العام الماضي.

وتقدم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز بهدف لأتالانتا في الدقيقة 27 ثم أضاف لاعب الوسط المخضرم أليساندرو ديامانتي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وأهدر ماوريسيو فيريرا بينيلا ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 .

وأنهى بولونيا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد مدافعه السنغالي إبراهيما مباي في الدقيقة 78 ودانييلي جاستالديلو في الدقيقة 84 .

ورفع أتالانتا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بولونيا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

ولم يسجل بولونيا أي انتصار منذ فوزه على ملعب أودينيزي بهدف نظيف في 14 فبراير الماضي.

