"سي إن إن" : إلغاء ديربي اسطنبول بسبب مخاوف أمنية

قالت محطة سي.إن.إن ترك إن مباراة قمة في كرة القدم بين فناربخشه وغلطة سراي كانت مقررة مساء الأحد تأجلت الى موعد لاحق وتم اخلاء الملعب من الجماهير بعدما قال مكتب محافظ اسطنبول إن السلطات تصرفت بناء على "معلومات استخباراتية خطيرة" حصلت عليها بشأن تهديد أمني محتمل.



ويأتي إلغاء المباراة التي كانت مقررة الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) بعد يوم من تفجير انتحاري في اسطنبول قتل ثلاثة إسرائيليين وإيرانيا وأصاب عشرات الأشخاص.



