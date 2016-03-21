الإصابة تغيب هارت وسترلينغ عن وديتي ألمانيا وهولندا

سيغيب الحارس جو هارت والجناح رحيم سترلينج عن تشكيلة إنجلترا لخوض مباراتيها الوديتين أمام ألمانيا وهولندا، عقب إصابتهما خلال المباراة التي خسرها مانشستر سيتي أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد أمس الأحد.



وغادر سترلينج الملعب وهو مصاب في أعلى الفخذ بينما ترك هارت المباراة بسبب إصابته في ربلة الساق مع خسارة سيتي على أرضه بنتيجة1-صفر.



وستلعب انجلترا أمام ألمانيا في برلين السبت المقبل وستواجه هولندا على استاد ويمبلي يوم 29 مارس الجاري.



وقال مانويل بليجريني مدرب سيتي ان اللاعبين الاثنين ربما يبتعدان عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.



وأضاف بليجريني: "كلاهما يعاني من إصابات عضلية. أصيب رحيم (سترلينج) في أعلى الفخذ بينما أصيب جو في ربلة الساق ولا اعتقد ان تلك الإصابات ستبعدهما لأسبوع واحد فقط. من الطبيعي ان يبتعدان لثلاثة او اربعة اسابيع."

