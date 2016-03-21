الاتحاد الألماني يحقق مع لاعب أشار لآخر بـ"قطع رقبته"

المصدر: بريمن - د ب أ

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقاً مع لاعب نادي فيردير بريمن السنغالي بابي دجيلوبودجي، بعدما توجه لأحد الخصوم، مشيرا له بعلامة "قطع الرقبة".

ووصف اتحاد الكرة الألماني الحركة التي أقدم عليها اللاعب المذكور بأنها غير رياضية على الإطلاق.

وقام دجيلوبودجي بهذه الحركة في مواجهة اللاعب الأرجنتيني بابلو دي بالسيس خلال المباراة، التي تعادل فيها فريقا فيردير بريمن وماينز 1 / 1 يوم السبت في الدوري الألماني "بوندسليجا".

وبعد صراع قوي على الكرة رفع اللاعب السنغالي أصبع السبابة على رقبته وقام بتحريكه بإشارة قطع الرقبة موجها ناظريه للاعب ماينز.

وأخبر مانويل جراف، حكم المباراة، لجنة الانضباط بأنه لم ير الواقعة.

وتنتظر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم الحصول على توضيحات من اللاعب حول الواقعة، حيث ستتخذ قرارها بعد تقييم ما حدث.