خيمينيز يزيد معاناة دفاع أتليتكو مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ

تلقى نادي اتلتيكو مدريد ضربة جديدة على مستوى خط دفاع الفريق بعد التأكد من غياب خوسيه ماريا خيمنيز لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في اوتار الساق، مما يعني غيابه عن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة

وتعرض خيمنيز للإصابة خلال هزيمة اتلتيكو امام سبورتينج خيخون بهدفين مقابل هدف السبت بعد اصطدامه بانطونيو سانابريا.

وأعلن اتلتيكو عبر موقعه الالكتروني أن خيمنيز 21/ عاما/ يعاني من تمزق بأوتار الساق اليمنى وسيغيب لنحو ثلاثة أسابيع.

وسيغيب خيمنيز أيضا عن صفوف منتخب أوروجواي في الفترة المقبلة بجانب غيابه المحتمل عن مباراة اتلتيكو امام برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري ابطال أوروبا.

وانضم خيمنيز إلى قائمة المصابين في خط دفاع اتلتيكو بجانب دييجو جودين وستيفان سافيتش.

