كيلور نافاس: سنذهب إلى برشلونة لتحقيق الفوز

أكد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه سيخوض مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة في الثاني من أبريل المقبل بهدف الفوز والحصول على دفعة من أجل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نافاس عقب فوز ريال مدريد الأحد على منافسه إشبيلية برباعية نظيفة، قلصت الفارق بينه وبرشلونة المتصدر لعشر نقاط: "سنذهب بهدف الفوز، لدينا القدرة على اقتناص النقاط الثلاث، وهي ما ستمنحنا قوة من أجل مشوارنا في دوري الأبطال".

وكان نافاس أحد أبرز لاعبي ريال مدريد أمام إشبيلية بعد تصديه لركلة جزاء نفذها اللاعب كيفين جاميرو عندما كان النادي الملكي متقدما 1 / صفر.

وأضاف نافاس: "لم أتلق هدية من أحد، الرب هو من منحني هذه القوة والأمور تسير معي على ما يرام يوما تلو آخر".

وكشف الحارس الكوستاريكي، أحد أيقونات جماهير ريال مدريد، أنه لم يتلق أي عروض من أجل تحسين تعاقده مع النادي.

وتابع: "أشعر بالهدوء، ما يخصني هو التدريب والعمل وبذل المجهود، والأمور ستتحقق، كل شيء طبيعي".