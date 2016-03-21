منتخب ألمانيا يستبعد كروز بسبب "السهر"

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يواكيم لوف مدرب المنتخب الاول استبعد ماكس كروز مهاجم فريق فولفسبورج من قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتين وديتين في الفترة المقبلة بسبب سلوكه غير الاحترافي .

ونشرت تصريحات على لسان لوف قال فيها :" حتى في الأسبوع الماضي قلت لماكس كروز ما أتوقعه داخل وخارج الملعب. أريد أن يركز اللاعبون على كرة القدم وبطولة أمم أوروبا حتى بين المباريات".

ودخل كروز، الذي انضم لمنتخب ألمانيا 14 مرة، في شجار السبت بعد أن تم تصويره بأحد الملاهي الليلية وهو يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

وتم مؤخرا تغريمه من قبل فولفسبورج لتركه حقيبة مليئة بالأموال في سيارة أجرة وتم تحذيره حول نظامه الغذائي.

وقال لوف :" كرر ماكس تصرفه غير المحترف وأنا لا أقبل هذا. بطولة أمم أوروبا تلقي بظلالها ولدينا أهدافا كبيرة هناك كفريق وطني".

وأضاف :" نحتاج للاعبين يركزون ويعلمون انه يتم النظر اليهم كمثل أعلى".

ومن المقرر أن تخوض ألمانيا، بطلة العالم، مباراتين وديتين أمام إنجلترا يوم السبت المقبل وإيطاليا يوم 29 آذار/مارس الجاري كجزء من الاستعدادات لنهائيات أمم أوروبا التي ستقام بفرنسا وستخوض المباراتين بدون كروز.

ومن المقرر أن يتجمع الـ26 لاعبا الأخرين في برلين غدا الثلاثاء قبل خوض المران الأول بعد غد الأربعاء.

ويتبقى فقط ثلاثة مهاجمين في المنتخب وهم ماريو جويمز (بشكتاش) وماريو جويتزه (بايرن ميونيخ) وكيفن فولاند (هوفنهايم).

