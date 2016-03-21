هولندا تستدعي أفيلاي وفان انهولت بعد إصابة بروبر

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين، إن‭‭ ‬‬إبراهيم أفيلاي وباتريك فان انهولت انضما لتشكيلة المنتخب بعدما أصبح دافي بروبر سادس لاعب يتم استبعاده قبل مواجهتين وديتين أمام فرنسا وإنجلترا هذا الشهر.



وأصيب بروبر خلال خسارة فريقه ايندهوفن 2-صفر أمام أياكس أمستردام في قمة بالدوري الهولندي يوم أمس الأحد.



وفي نفس المباراة نقل المهاجم يورغن لوكاديا زميل بروبر بالفريق إلى المستشفى بسبب إصابة بالكاحل ليخرج من تشكيلة هولندا أيضا.



وتضم قائمة المستبعدين للإصابة أيضا ارين روبن وداريل يانمات وايريك بيترز ورون فلار.



وتم إغفال اسم افيلاي لاعب ستوك سيتي وبشكل مفاجئ عند إعلان التشكيلة الأصلية، بينما انضم فان انهولت لاعب سندرلاند لأول مرة للقائمة بعد أكثر من عامين.



كما انضم للتشكيلة ريك كارسدورب مدافع فينوورد الذي لم يخض أي مباراة دولية من قبل.



وسيستقبل منتخب هولندا نظيره الفرنسي في أمستردام الجمعة المقبل قبل مواجهة انجلترا في استاد ويمبلي بعدها بأربعة أيام.



وفشلت هولندا التي بلغت قبل نهائي كأس العالم 2014 في التأهل لبطولة أوروبا.