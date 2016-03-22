أوزيل يكشف حقيقة رحيله عن أرسنال

المصدر: لندن - د ب أ

نفى مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم التكهنات حول إمكانية رحيله من الفريق إذا استمر أرسين فينجر في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وتواترت تقارير صحفية بشأن اعتزام اللاعب الانتقال من أرسنال، ربما إلى ريال مدريد.

ولكن أوزيل قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" :"رأيت التقارير الإعلامية اليوم. أرسين فينجر كان سببا كبيرا لانضمامي لأرسنال-وهذا لم يتغير".

ويواجه فينجر ضغطا كبيرا بعد موسم أخر يبدو أنه لن يتمكن خلاله من تحقيق لقب الدوري.

ويحتل أرسنال، الذي توج بلقبه الأخير في الدوري عام 2004، المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر.

ويتبقى لأرسنال ثمان مباريات حتى نهاية الدوري فيما يتبقى لليستر سبع مباريات فقط.

