ربلة الساق تحرم راكيتيتش من اللعب مع كرواتيا

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط ايفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة سيغيب عن مباراتي اسرائيل والمجر الوديتين بسبب إصابة في ربلة الساق.



وفي بيان بموقعه على الانترنت قال الاتحاد الكرواتي "راكيتيتش سيغيب بعد إصابته في ربلة الساق اليمنى أثناء اللعب مع ناديه برشلونة في الدوري الاسباني ضد فياريال يوم الأحد."



وأضاف "اشتكى من شد يوم الاثنين وأظهر فحص بالأشعة يوم الثلاثاء الإصابة."



وتستضيف كرواتيا اسرائيل في اوسيك غدا الأربعاء وتواجه المجر في بودابست يوم السبت القادم.



