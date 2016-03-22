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مدرب ويلز يمنع اللاعبين من لقاء شريكاتهم

المصدر: العربية.نت
إيما شريكة بيل تتابعه من المدرجات خلال مباراة في التصفيات
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قرر كريس كولمان مدرب ويلز منع لاعبيه من لقاء شريكاتهم خلال مشاركة المنتخب في بطولة يورو 2016 التي ستقام في فرنسا بين يونيو ويوليو المقبلين، مشترطاً تجاوز دور المجموعات الصعب إذا أرادوا مقابلتهن.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية تصريحات كولمان الذي سيُطبق هذا القرار عليه شخصياً بالإضافة إلى اللاعبين، وقال: لدينا 3 مباريات صعبة أمام إنجلترا وسلوفاكيا وروسيا خلال 10 أيام، ونحتاج إلى التركيز الكامل، أما إذا تجاوزنا دور المجموعات فهناك فترة تصل إلى 6 أيام ويمكن للاعبين لقاء شريكاتهم.

وزاد المدرب السابق لفولهام: هذه أول مشاركة في بطولة كبرى لويلز منذ 1958م، وكنا ننتظرها بفارغ الصبر، والآن عندما ضمنا المشاركة علينا أن نقدم ما يؤكد أحقيتنا بالتواجد في هذه البطولة.

وسيبلغ المدرب 46 عندما تبدأ البطولة، وحول ذلك يقول: ليس لدي وقت للاحتفال، لا أريد إلا التركيز في المباريات الثلاث وبعد ذلك فلنفعل ما نشاء.

كلمات دالّة

#ويلز, #يورو 2016, #غاريث بيل

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