منتخب بلجيكا يلغي تدريباته بسبب الهجمات الإرهابية

ألغى المنتخب البلجيكي لكرة القدم حصة تدريبية اليوم الثلاثاء إظهارا لتضامنه مع ضحايا التفجيرات التي ضربت بروكسل وتسبب في مقتل نحو 25 شخصا.



وهز انفجاران مطار بروكسل وقالت محطة (في.ار.تي) الإذاعية البلجيكية إنهما نتيجة هجوم انتحاري. وبعدها بقليل هز انفجار آخر محطة مترو في العاصمة البلجيكية.



وألغى مارك فيلموتس مدرب بلجيكا الحصة التدريبية التي كانت مقررة بعد ظهر الثلاثاء لتشكيلته في استاد كينج بودواه ببروكسل.



وقال مسؤولو الفريق على حساب المنتخب البلجيكي على تويتر "قلوبنا جميعا مع الضحايا. كرة القدم ليست الأولوية اليوم. تم إلغاء التدريب."



وقال المدافع يان فيرتونن على تويتر "لا يمكنني تصديق أنني اقرأ هذه الأمور ثانية..."



وتجتذب الحصص التدريبية التي يجريها المنتخب البلجيكي - صاحب المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) - على أرضه الكثير من الجماهير في العادة التي تبدو شغوفة لرؤية لاعبيها.



كما تهدد تلك الهجمات إقامة المباراة الودية المقررة يوم الثلاثاء أمام البرتغال في بروكسل وهي مباراة استعدادية لكلا المنتخبين قبل بطولة أوروبا بفرنسا هذا العام.



وتم إلغاء اخر مباراة دولية مقررة للمنتخب البلجيكي وذلك أمام اسبانيا في 17 نوفمبر الماضي في بروكسل بسبب هجمات وقعت في باريس.

