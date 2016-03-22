نجاة لاعب نورويتش من هجوم بروكسل الإرهابي

أعلن نادي نورويتش سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز أن مهاجمه الكونغولي ديوميرسي مبوكاني كان متواجدا في مطار بروكسل وقت وقوع الانفجارات.

وأوضح النادي أن مبوكاني الذي يتواجد في بلجيكا لزيارة عائلته "لم يصب لكنه صدم للأحداث المأساوية. النادي على اتصال دائم مع ديوميرسي الذي عاد الآن إلى المنزل مع أفراد عائلته".

كذلك جاءت أحداث بروكسل لتحتم النقاش مع المنتخب الألماني الذي كان يخوض مواجهة ودية أمام نظيره الفرنسي في 13 نوفمبر الماضي باستاد "دو فرانس" وقت وقوع الهجمات الإرهابية خارج الاستاد.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة بين المنتخبين الألماني والهولندي في 17 نوفمبر بسبب تهديدات إرهابية، ومن المفترض أن يلتقي الفريق الألماني نظيره الإنجليزي في برلين يوم السبت المقبل، ونظيره الإيطالي في ميونيخ يوم الثلاثاء.

وقال أوليفر بييرهوف، مدير المنتخب الألماني "لا شك في أن عقول اللاعبين ستكون مشغولة بالأمر بعد الأحداث التي عاشوها في باريس".