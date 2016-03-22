هل يستلم فابيو كابيلو تدريب منتخب إيطاليا؟

فتح نادي بولونيا الايطالي الباب امام فابيو كابيلو لاستلام الاشراف على منتخب ايطاليا للمرة الاولى، وذلك بعدما رفض السماح لمدربه روبرتو دونادوني بترك منصبه لخلافة انتونيو كونتي الصيف المقبل.

واعلن كونتي انه سيترك المنتخب الوطني بعد نهائيات كأس اوروبا المقررة الصيف المقبل في فرنسا من اجل العودة الى تدريب الاندية وسط الحديث عن توقيعه عقدا مبدئيا مع تشلسي الانكليزي.

ورشح دونادوني للعودة الى المنتخب مرة اخرى رغم فشله في التجربة الاولى بين 2006 و2008، لكن رئيس بولونيا جوي سابوتو اكد الاحد بانه لن يسمح للاعب وسط ميلان السابق بالذهاب الى اي مكان، قائلا: "روبرتو مرتبط بعقد حتى 2018، وبالتالي ليست هناك اي مشكلة: انه هادىء وعاقد العزيمة وهو يدرك انه جزء من برنامج تطوير النادي. لقد كرر لي بانه يريد البقاء معنا".

وفي ظل هذه المستجدات، يبدو كابيلو الذي يبحث عن عمل منذ اقالته من المنتخب الروسي العام الماضي، مرشح بقوة لاستلام المنصب وهو سيلتقي مع رئيس الاتحاد الايطالي كارلو تافيكيو في الايام المقبلة بحسب ما اكدت "غازيتا ديلو سبورت".

ويعتبر كابيلو م

دربا فذا في القارة العجوز وهو الذي توج بلقب الدوري المحلي 4 مرات مع ميلان ومرة مع روما كما احرز مع الاول دوري ابطال اوروبا عام 1994 والكأس السوبر الاوروبية في العام ذاته، كما توج مع ريال مدريد الاسباني بلقب الدوري مرتين خلال الفترة التي امضاها معه في موسمي 1996-1997 و2006-2007.

وفي حال توصل كابيلو (69 عاما) الى اتفاق مع الاتحاد المحلي، سيكون "الازوري" التجربة الثالثة له على صعيد المنتخبات بعد ان اشرف على انكلترا بين 2008 و2012 وروسيا من 2012 حتى 2015.

وتلتقي ايطاليا مع ضيفتها اسبانيا التي اكتسحت "الازوري" 4-صفر في نهائي كأس اوروبا 2012، في مباراة ودية تقام في اودينيزي الخميس، ثم تواجه المانيا في ميونيخ الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراتها لنهائيات فرنسا 2016 التي تتواصل بمواجهة اسكتلندا في 29 مايو ثم فنلندا في 6 يونيو قبل ان تبدأ مشوارها في المجموعة الخامسة ضد بلجيكا القوية في 13 منه ثم تلتقي السويد بعدها باربعة ايام وايرلندا في 22 منه.

ويأمل الايطاليون ان يتواصل مشوار منتخب بلادهم لما بعد الدور الاول من اجل تجنب تكرار خيبة مونديال البرازيل 2014، وهذا ما يريد كونتي بالتأكيد من اجل توديع بلاده بافضل طريقة قبل انتقال متوقع الى الدوري الانكليزي وتشلسي بالذات.

وكان كونتي استلم تدريب "الازوري" بعد نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وقد رشحته الصحف المحلية لتولي تدريب تشلسي على ان يتم الاعلان عن ذلك رسميا في وقت قريب.

ووصل الامر ببعض الصحف البريطانية والايطالية الى التأكيد بان كونتي الذي قاد يوفنتوس الى لقب الدوري الايطالي ثلاث مرات قبل ان يتركه في صيف 2014 للاشراف على منتخب بلاده، قد اتفق مع تشلسي وحتى انه سيصطحب معه الى "ستامفورد بريدج" مساعديه انجيلو اليسيو وماسيمو كاريرا.

لكن كونتي رفض تأكيد انتقاله الى النادي اللندني، قائلا: "سنرى ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي. الحديث عن تشلسي ليس من المحرمات لكن هناك ايضا خيارات ايطالية مفتوحة امامي ايضا".

ويختبر تشلسي اسوأ موسم له منذ وصول مالكه الحالي الروسي رومان ابراموفيتش قبل 13 عاما، ما دفعه الى اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر والاستعانة مجددا بالهولندي غوس هيدينك الذي ارتقى بالفريق وابعده عن منطقة الخطر.

وقد رشحت وسائل الاعلام الاسبوع الماضي مدربي المنتخب السابقين دونادوني (2006-2008) وتشيزاري برانديلي (2010-2014) ومدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي كلاوديو رانييري لخلافة كونتي دون ان تتطرق الى اسم كابيلو قبل اليوم.



