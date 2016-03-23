التشيلي برافو: منتخب الأرجنتين ليس ميسي فقط

حذر حارس وقائد منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، كلاوديو برافو، فريقه من الشعور بالقلق فقط من ليونيل ميسي خلال المواجهة التي ستجمع بين تشيلي والأرجنتين غدا الخميس، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال برافو متحدثا عن زميله الأرجنتيني في صفوف برشلونة: "لم أره (ميسي) يمر بلحظة سيئة أبدا، أعيش معه يوما بيوم وأعرف قدره كلاعب وأشعر بالرضا لمواجهته، إنه هبة، يعيش أفضل أوقاته ولكنه ليس الوحيد".

ويواجه منتخب تشيلي، تحت قيادة المدير الفني الجديد خوان أنطونيو بيتزي، نظيره الأرجنتيني على الملعب الوطني بمدينة سانتياجو عاصمة تشيلي.

وستكون مباراة الغد بمثابة إعادة لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2015، والتي حقق منتخب تشيلي لقبها.

يذكر أن تشيلي ستواجه منتخب فنزويلا أيضا في إطار نفس التصفيات وعلى ملعب الأخير في 29 أذار/مارس الجاري.

وأشار برافو في حديثه إلى غياب بعض العناصر المؤثرة عن صفوف منتخب بلاده، أبرزهم أرتورو فيدال، المعاقب بالإيقاف والذي لن يشارك في مباراة الأرجنتين.

وتابع فيدال قائلا: "نحن مجموعة قوية وأحيانا لم يتسن لنا الاستعانة بمجهودات بعض اللاعبين ولكننا تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية في المباريات".