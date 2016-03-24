الإصابة تغيب ديبالا عن صفوف التانغو

انضم المهاجم الشاب الخطير باولو ديبالا إلى قائمة ضحايا الإصابات في المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم قبل مباراة الفريق المقررة الخميس أمام منتخب تشيلي في الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

وتأكد اليوم معاناة ديبالا من إصابة عضلية ليصبح رابع ضحية للإصابة في صفوف راقصي التانجو قبل مواجهة منتخب تشيلي في عقر داره بالعاصمة سانتياجو.

وعانى ديبالا من الإصابة قبل مباراة فريقه يوفنتوس أمام تورينو في الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز يوفنتوس 4 / 1 مطلع هذا الأسبوع حيث خرج اللاعب بعد نحو نصف ساعة فقط من بداية المباراة عقب تنفيذ ضربة حرة للفريق ثم سقوطه على الأرض.

وأصبح ديبالا رابع ضحايا الإصابات في منتخب التانجو قبل مباراة الغد حيث انضم لكل من إنزو بيريز ونيكولاس جايتان وخافيير باستوري.

وبعد مباراة الخميس، يستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره البوليفي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من التصفيات.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز السادس في جدول التصفيات برصيد خمس نقاط فقط من أربع مباريات خ