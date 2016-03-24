حبس الدولي الإنجليزي جونسون 6 أعوام بسبب فتاة قاصر

اصدرت محكمة برادفورد حكما بالسجن لمدة 6 اعوام بحق لاعب سندرلاند ومنتخب انكلترا لكرة القدم السابق ادم جونسون بعد اتهامه ممارسة الجنس مع فتاة قاصر (15 عاما).

ولم يظهر الجناح (28 عاما) الذي فسخ سندرلاند عقده في 11 فبراير الماضي بسبب هذه القضية، اي مشاعر عقب اعلان القاضي للحكم، في وقت اشار فيه القاضي قبل ذلك الى ان ضحيته عانت من "أضرار نفسية حادة".



وتمت متابعة جونسون في قضيتي ممارسة الجنس مع قاصر وهو نفى في البداية هذه التهم، قبل ان يعترف مطلع مارس الحالي بأنه مذنب في قضية واحدة، مؤكدا انه قام فقط بتقبيل الفتاة الشابة، التي كان يعرف عمرها، في سيارته بعد أن تبادل العديد من الرسائل معها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



ومع ذلك لم توجه محكمة في شمال انكلترا تهمة ممارسة الجنس مع قاصر لجونسون، قبل ان تعيد النظر في موقفها اليوم الخميس بعدما اقتنعت بانه كان هناك جماع بين الطرفين.



وكانت الشرطة الانكليزية القت القبض على جونسون في اذار/مارس الماضي، واطلق سراحه بكفالة.



وبحسب عدد كبير من الصحف المحلية، فان جونسون مارس الجنس مع فتاة تبلغ الخامسة عشرة واوقف في منزله المترف.



واستهل جونسون مشواره مع ميدلزبره قبل الانضمام الى مانشستر سيتي، ثم انتقل الى سندرلاند مقابل 10 ملايين جنيه (15 مليون دولار اميركي) في عام 2012، وسجل هدفين فقط حتى الان هذا الموسم اخرها في مرمى ليفربول (2-2) السبت الماضي.