كرواتيا تتغلب على إسرائيل ودياً

المصدر: أوسييك - د ب أ

حقق منتخب كرواتيا لكرة القدم فوزا معنويا 2 / صفر على ضيفه منتخب إسرائيل في المباراة الودية التي جرت بينهما الأربعاء بمدينة أوسييك الكرواتية.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف مبكر حمل توقيع إيفان بيريسيتش في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة .34

وتأتي تلك المباراة في إطار استعدادات منتخب كرواتيا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي ستقام بفرنسا الصيف المقبل.

ويلعب المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة في الدور الأول بالبطولة برفقة منتخبات أسبانيا (حامل اللقب) وجمهورية التشيك وتركيا.

وتستهل كرواتيا مبارياتها في المجموعة بمواجهة تركيا في 12 يونيو المقبل، ثم تواجه جمهورية التشيك وأسبانيا في الجولتين الثانية والثالثة يومي 17 و21 من نفس الشهر على الترتيب.