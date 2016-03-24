وداعا.. كرويف

توفي أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف الخميس عن عمر يناهز 68 عاما بعد "صراع هائل مع مرض السرطان" ، حسبما أعلنت مؤسسة كرويف اليوم.

وبعد صراع طويل مع سرطان الرئة ، وافت المنية كرويف اليوم في مدينة برشلونة الأسبانية.

وذكر بيان مؤسسة كرويف : "توفي يوهان كرويف 68/ عاما/ في 24 مارس 2016 ليرقد بسلام في برشلونة. وافته المنية اليوم خلال تواجده بين أفراد عائلته بعد صراع رهيب مع السرطان".

وأضاف : "بأسى شديد ، نناشدكم احترام خصوصية عائلته خلال هذا الوقت الحزين".

وكان الأطباء شخصوا مرض كرويف في أواخر أكتوبر الماضي بأنه سرطان في الرئة.

ورغم هذا ، أصدر كرويف نجم أياكس الهولندي وبرشلونة الأسباني والمنتخب الهولندي سابقا بيانا مفعما بالتفاؤل الشهر الماضي قال فيه : "حتى الآن ، ينتابني شعور بأنني أتقدم 2 / صفر في الشوط الأول من مباراة لم تنته بعد. ولكنني أثق في أنني سأنهيها منتصرا".

وسبق لكرويف ، الذي كان مدخنا في الماضي ، أن أجرى جراحة في القلب عام 1991 .

ويعتبر كرويف من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ كما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات.

وتضمنت إنجازات كرويف الفوز مع أياكس بكأس أندية أوروبا (دوري الأبطال حاليا) ثلاث مرات من 1971 إلى 1973 وكذلك بثمانية ألقاب في الدوري الهولندي كما توج في آخر موسم بمسيرته الكروية بلقب الدوري الهولندي مع فينورد في موسم 1983 / 1984 بخلاف فوزه بلقب الدوري الأسباني مع برشلونة في 1974 .

كما تولى كرويف ، بعد اعتزاله ، تدريب برشلونة وقاده للفوز بدوري الأبطال في 1992 وبلقب الدوري الأسباني أربع مرات في الفترة من 1988 حتى 1996 .

وقاد كرويف المنتخب الهولندي للفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم 1974 والمركز الثالث في كأس أمم أوروبا (يورو 1976) علما بأنه خاض 48 مباراة دولية مع الفريق على مدار مسيرته الكروية.