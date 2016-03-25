دي خيا: كاسياس من أفضل حراس المرمى في العالم

أشاد حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا اليوم الجمعة بزميله في المنتخب الأسباني المخضرم إيكر كاسياس مؤكد أنه "أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ أسبانيا والعالم".

ويتنافس دي خيا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وكاسياس حارس بورتو البرتغالي على حراسة مرمى المنتخب الأسباني في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016) بفرنسا.

وقال دي خيا، في مؤتمر صحفي للمنتخب الأسباني: "نتحدث عن أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ سواء في بلده أسبانيا أو على مستوى العالم. إنه حارس رائع. إنني هنا ليقدم كاسياس أفضل ما لديه في انتظار الفرصة التي يمنحها لي المدرب فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني".

وكان دي خيا أحد أبرز النجوم في مباراة المنتخب الأسباني التي تعادل فيها مع نظيره الإيطالي 1-1 وديا مساء أمس الخميس.

وقال دي خيا: "أشعر بالسعادة لمشاركتي على مدار التسعين دقيقة أمام إيطاليا. قدمت مباراة جيدة. الفريق كان جيدا في بعض فترات المباراة. أشعر بالسعادة لمشاركتي في المباراة وأتمنى المشاركة دائما".

ورغم الموسم السيئ لمانشستر يونايتد، أعرب دي خيا عن قناعته بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق.

وقال دي خيا: "قدمت موسما جيدا. ينتابني شعور جيد. في النهاية، أسعى لتقديم كل ما بوسعي وأطمح لحجز مكان في المنتخب".

