الإصابة تحرم هولندا من خدمات شنايدر أمام إنكلترا

قالت وسائل إعلام هولندية اليوم السبت إن القائد فيسلي سنايدر سيغيب عن المباراة الودية المقبلة لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم في مواجهة نظيره الإنجليزي والمقررة الثلاثاء المقبل بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وقاد سنايدر (31 عاما) منتخب هولندا خلال المباراة الودية التي انتهت بالهزيمة 3-2 أمام فرنسا أمس الجمعة بدلا من زميله المصاب أرين روبن لكنه خرج من المباراة بعد مرور أكثر قليلا من نصف ساعة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وبهذا أصبح سنايدر سابع لاعب يختاره المدرب داني بليند لخوض المباراتين الوديتين في مواجهة فرنسا وإنجلترا ويضطر للانسحاب من التشكيلة بسبب الإصابة.

وقرر المدرب بليند عدم إضافة أي لاعب بديل لتشكيلة مباراة الثلاثاء والمقررة في استاد ويمبلي اللندني الشهير بينما يتوقع أن يضع ابنه دالي بليند شارة القيادة خلال المواجهة.