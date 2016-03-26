دونغا يستدعي باربوزا لتعويض غياب نيمار

المصدر: د ب أ

استدعى كارلوس دونغا مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم جابرييل باربوزا، مهاجم فريق سانتوس البرازيلي لقائمة منتخب السامبا التي ستواجه منتخب باراجواي الثلاثاء المقبل، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا عام .2018

وجاء انضمام باربوزا لقائمة منتخب البرازيل لتعويض غياب قائد الفريق نيمار دا سيلفا عن المباراة التي ستقام بأسونسيون عاصمة باراجواي بسبب الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل المنتخب البرازيلي 2/2 مع ضيفه منتخب أوروجواي في الجولة الماضية للتصفيات.

ويرى البعض أن باربوزا 19/ عاما/، يعتبر الخليفة المحتمل لنيمار في فريق سانتوس الذي سبق لقائد منتخب البرازيل أن لعب في صفوفه قبل انتقاله لبرشلونة الأسباني عام .2013

كما قرر دونغا ضم فيليبي مدافع فريق كورينثيانز البرازيلي إلى قائمة المنتخب لتعويض غياب ديفيد لويز نجم دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حصل على بطاقة صفراء أيضا أمام أوروجواي ستبعده عن المشاركة أمام باراجواي.