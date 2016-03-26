سواريز يحرم البرازيل من تحقيق الانتصار

حقق المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز عودة مرموقة الى الساحة الدولية وسجل هدف التعادل لبلاده في مرمى البرازيل (2-2)، الجمعة في ختام الجولة الخامسة من التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وخاض سواريز مباراته الاولى مع "لا سيليستي" منذ حوالي عامين، بعد ايقافه اثر حادثة العض الشهيرة للايطالي جورجيو كييليني في مونديال 2014.

وأصبحت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، ثالثة في ترتيب المجموعة الموحدة (8 نقاط) بالتساوي مع الباراغواي والأرجنتين، فيما تتصدر الإكوادور (13 نقطة) أمام الأوروغواي (10).

على ملعب "ارينا برنامبوكو" في ريسيفي، بدا ان البرازيل تسير نحو انتصار سهل عندما افتتحت التسجيل بعد 42 ثانية عن طريق جناج بايرن ميونيخ الالماني دوغلاس كوستا، اثر مجهود فردي وعرضية مميزة من ويليان جناح تشلسي الانكليزي (1).

وعزز "سيليساو" الارقام عن طريق ريناتو اوغوستو بعد تمريرة زئبقية من القائد نيمار تابعها في شباك الحارس فرناندو موسليرا (25).

لكن ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، قلص الفارق من تسديدة يسارية جميلة من داخل المنطقة سكنت شباك الحارس اليسون (25).

وفي الشوط الثاني، سارع سواريز الذي يقدم مستوى رائعا مع برشلونة الاسباني بصحبة الارجنتيني ليونيل ميسي وخصمه في مباراة الجمعة نيمار قائد البرازيل، الى معادلة الارقام من تسديدة يسارية ارضية قوية هزم فيها المدافع دافيد لويز والحارس اليسون (48).

وحمل سواريز، الذي سجل لبرشلونة 37 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، شارة القائد في تشكيلة المدرب اوسكار واشنطن تاباريز.

ويلتقي في الجولة السادسة الثلاثاء المقبل كولومبيا مع الاكوادور والارجنتين مع بوليفيا والباراغواي مع البرازيل وفنزويلا مع تشيلي والاوروغواي مع البيرو.

وتتأهل اول اربعة منتخبات الى النهائيات، فيما يخوض الخامس ملحقا مع بطل اوقيانيا.

وكانت بوليفيا خسرت امام كولومبيا 2-3، وتعادلت الاوكوادور مع الباراغواي 2-2، وخسرت تشيلي امام الارجنتين 1-2، وتعادلت البيرو مع فنزويلا في ليما 2-2.