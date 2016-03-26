لوكاكو: أرغب اللعب في دوري الأبطال

أثار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو المزيد من التكهنات بشأن رحيله عن فريق إيفرتون الانجليزي لكرة القدم، بعدما أعرب عن رغبته في اللعب ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وكان والد لوكاكو قد حث ابنه على الانضمام لأي من فريقي مانشستر يونايتد الانجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل خلال مقابلة أجراها مع صحيفة (هيت لاتست نيوز) البلجيكية.

وقال لوكاكو إنه لم يفاجأ بتصريحات والده، لكنه ألمح إلى أنه ينتظر السماح له بالرحيل عن ملعب جوديسون بارك (معقل إيفرتون) للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وصرح لوكاكو لشبكة (سكاي سبورتس): "إنها وجهة نظر والدي، إنه يحبذ انتقالي لأي من هذين الناديين. من الجيد أن أسمع ذلك".

وأوضح لوكاكو: "إن هذا يعني بطبيعة الحال أن العديد من الأعين تبدو مسلطة عليك، ولكن لدي وكيلا هو المكلف بالتعامل مع هذه الأمور في الوقت الراهن، أريد فقط الحفاظ على مستواي الحالي ومساعدة زملائي في الفوز بالمباريات وتسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "سأبلغ 23 عاما في الصيف القادم، وسيكون من الرائع اللعب في دوري الأبطال في الموسم القادم".

ويبدو تشيلسي الانجليزي حريصا على ضم لوكاكو إلى صفوفه مجددا، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب الفريق اللندني المحتمل في الموسم الجديد يضع المهاجم البلجيكي الدولي في مقدمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

