الإنجليز يبدأون السباق للحصول على خدمات إبراهيموفيتش

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش قائد السويد إلى امكانية انتقاله للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ووعد بتحقيق أهداف كبيرة أخرى في مسيرته.



وبدا إبراهيموفيتش (34 عاما) منفتحا على كافة الاحتمالات حول وجهته المقبلة بعد باريس سان جيرمان الفرنسي عند حديثه مع الصحفيين عقب جلسة مران استعدادا لمباراة ودية أمام جمهورية التشيك يوم الثلاثاء.



وأوضح: "قضيت أربعة أعوام رائعة معهم." مشيرا الى انه لا توجد مفاوضات حاليا مع بطل فرنسا بشأن تمديد التعاقد مع سان جيرمان والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وتابع: "العلاقة التي تربطني بهم ايجابية. لقد فعلوا كل شيء في قدرتهم لي ولعائلتي".



وربطت تكهنات إبراهيموفيتش الذي يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر بمانشستر يونايتد وقال اللاعب إن اندية في الدوري الممتاز أبدت رغبتها في التعاقد معه.



وأوضح: "نعم أبدت اندية في الدوري الممتاز رغبة في التعاقد معي. استطيع ان اؤكد ذلك. دعونا ننتظر ما ستؤول اليه الأمور. عندما تحين اللحظة وعندما تكون كل الاوراق مطروحة على الطاولة فانني سادرس من منهم يرغب أكثر من الاخر في التعاقد معي".



وتابع: "الامر يشبه الزواج. يتعين ان تكون الرغبة في الارتباط من الطرفين وليس من طرف واحد. يجب ان يكون كل طرف اكثر حرصا على الارتباط بالاخر".



وبعد أن ظفر بلقب الدوري الفرنسي سيواجه باريس سان جيرمان منافسه مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وبعد انتهاء الموسم مع ناديه سيركز إبراهيموفيتش على قيادة السويد في بطولة اوروبا 2016 المقررة في فرنسا.



وقال إبراهيموفيتش: "ستحدث الكثير من الاشياء الكبيرة هذا الصيف. أدعوكم الى التحلي بالصبر وستجدون وقتها اشياء تكتبون عنها. المستقبل مشرق جدا".



وكانت تكهنات ربطت مهاجم السويد بالانتقال الى الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لكن تألقه الشديد حول الدفة الى خيارات اخرى من بينها امكانية اللعب مع السويد في مسابقة كرة القدم في اولمبياد ريو في اغسطس ضمن اللاعبين فوق السن.



وسجل إبراهيموفيتش 35 هدفا في 40 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الان هذا الموسم كما سجل ثلاثة من أهداف السويد الأربعة في انتصار 4-2 في مجموع المباراتين على جارتها الدنمرك لتحجز مكانها في بطولة اوروبا.



وقال: "لو كنت مررت بموسم سيء لما كنت حصلت على الخيارات الكثيرة التي ادرسها حاليا. الان اصبح لدي الكثير من الخيارات والامر يبدو طيبا فأمامي بطولة اوروبا وبعدها من الممكن خوض الاولمبياد أيضا".