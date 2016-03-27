إنجلترا تقلب الطاولة على ألمانيا في برلين

سجل البديل جيمي فاردي هدفا من لمسة ساحرة وأضاف زميله إيريك داير هدفا آخر من ضربة رأس في الثواني الأخيرة ليعدل المنتخب الانجليزي لكرة القدم تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على نظيره الألماني في مباراة ودية جرت اليوم السبت بين فريقين سيشاركان في بطولة أوروبا 2016.



ولمس فاردي الكرة بكعب قدمه لتسكن شباك مانويل نوير حارس مرمى منتخب المانيا عقب عرضية متقنة من ناثانيل كلاين في الدقيقة 74 وهو ما عادل النتيجة لمنتخب انجلترا. وهذا هو أول اهداف فاردي على الصعيد الدولي.



وارتقى داير فوق دفاع ألمانيا ليسكن برأسه الكرة في شباك نوير اثر ركلة ركنية نفذها جوردان هندرسون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.



واستهل هاري كين مشوار عودة منتخب انجلترا في النتيجة بمجهود فردي رائع بعد مرور ساعة على بداية اللقاء وذلك بعد ان سجل توني كروس وماريو جوميز قبل وبعد الاستراحة على عكس سير مجريات اللقاء وهو ما وضع أصحاب الأرض في المقدمة.



وكان هدف جوميز هو الأول له مع ألمانيا منذ بطولة أوروبا 2012.



