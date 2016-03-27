انسحاب تشاد من تصفيات أفريقيا بسبب مصاعب مالية

انسحبت تشاد من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم الأحد مبررة ذلك بصعوبات مالية قبل يوم واحد من مباراتها ضد تنزانيا في دار السلام.



وقال الاتحاد الافريقي لكرة القدم إن نتائج تشاد في مبارياتها الثلاث السابقة بالمجموعة السابعة للتصفيات سيتم حذفها.



وخسرت تشاد اللقاءات الثلاثة ضد مصر ونيجيريا وتنزانيا التي هزمتها 1-صفر في نجامينا يوم الأربعاء الماضي.



ونقلت وسائل اعلام عن مختار محمد الأمين العام للاتحاد التشادي لكرة القدم "كجزء من مشاركتنا في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2017 في الجابون وبالتحديد مباراتنا ضد تنزانيا.. نود الاعلان أن منتخبنا الوطني لن يستطيع خوض اللقاء المقرر في دار السلام يوم 28 مارس."



وأضاف "بالتأكيد بلدنا تأثر بالظروف الاقتصادية العالمية وبسبب ذلك فإن مشاركتنا في العديد من البطولات منيت بانتكاسة بسبب صعوبات مالية."



ووفقا للوائح التصفيات سيتم حذف نتائج تشاد السابقة ولن يتم وضعها في الاعتبار في الترتيب النهائي.



ويتأهل الفائزون بصدارة 13 مجموعة في التصفيات إضافة لأفضل فريقين في المركز الثاني إلى النهائيات في الجابون في مطلع العام القادم.



لكن انسحاب تشاد يعني أن بطل المجموعة السابعة فقط هو من سيتأهل لكأس الأمم.



وقال الاتحاد الافريقي "وفقا لقرار المكتب التنفيذي... أي مجموعة يقل عدد الفرق فيها إلى ثلاثة عقب انسحاب أحد أطرافها يتأهل منها فريق واحد فقط هو صاحب المركز الأول."



وسيفرض الاتحاد الافريقي لكرة القدم غرامة قدرها 20 ألف دولار على تشاد كما ستحرم من المشاركة في النسخة التالية من كأس الأمم.



ومن المقرر أن تلتقي مصر مع نيجيريا بعد غد الثلاثاء في مباراة قد تكون حاسمة الان في تحديد المتأهل. وقبل حذف نتائج تشاد تحتل مصر صدارة الترتيب بسبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل خمس نقاط لنيجيريا وأربع لتنزانيا.



