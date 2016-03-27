منتخب هولندا يستدعي فورم بعد إصابة سيلسن

استدعت هولندا الحارس ميشيل فورم ولاعب الوسط ماركو فان جينكل لتشكيلتها لمباراة ودية يوم الثلاثاء أمام انجلترا على ملعب ويمبلي بعدما أصيب الحارس يسبر سيلسن بكسر في الأنف خلال التدريبات كما انسحب دافي كلاسن بسبب الاصابة.



وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن هذه التغييرات بعد اصابة الحارس سيلسن خلال تصادم مع كلاس يان هنتيلار يوم الاحد كما أصيب كلاسن زميله في اياكس امستردام في الركبة.



وانسحب فيسلي سنايدر يوم السبت بعد اصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة انتهت بالهزيمة 3-2 أمام فرنسا في امستردام يوم الجمعة.



وقبل المواجهة أمام فرنسا انسحب ستة لاعبين من تشكيلة المدرب داني بليند الاصلية بسبب الاصابة من بينهم القائد ارين روبن.



وكانت اخر مرة يلعب فيها فان جينكل المعار حاليا الى ايندهوفن من تشيلسي مع هولندا في 2013.



وكان اخر ظهور لفورم حارس توتنهام مع المنتخب الهولندي عندما نزل كبديل لسيلسن في الدقيقة 90 في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2014 عندما فازت على البرازيل صاحبة الضيافة.



