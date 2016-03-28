ألمانيا تبحث عن استعادة الثقة عبر شباك الطليان

يتطلع المنتخب الألماني إلى استعادة التوازن والثقة بعد هزيمته الودية أمام نظيره الإنجليزي 2 / 3 من خلال مباراته الودية الأخرى المقررة أمام نظيره الإيطالي الثلاثاء ، قبل خوض غمار كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) بفرنسا.

وقال توماس شنايدر المدرب المساعد للمنتخب الألماني في مؤتمر صحفي عقد الاثنين تمهيدا لمباراة الغد "بالتأكيد وضعنا أنفسنا تحت ضغط بسبب الهزيمة والآن علينا معالجة الموقف."

وأضاف "النتيجة مهمة بالنسبة لنا. نود بدء فترة الراحة قبل الاستعدادات الأخيرة للبطولة الأوروبية ونحن مطمئنين بنتيجة جيدة."

وكان المنتخب الألماني بطل العالم قد أهدر تقدمه بهدفين أمام نظيره الإنجليزي ليخسر في النهاية 2 / 3 بالاستاد الأولمبي في العاصمة برلين.

وستكون مباراة الغد أمام المنتخب الإيطالي ، وصيف بطل يورو 2012 ، هي الأخيرة للمنمتخب الألماني قبل أن يعلن مديره الفني يواخيم لوف القائمة المبدئية للمنتخب في 18مايو ويبدأ معسكرا تدريبيا للفريق في سويسرا بعدها بخمسة أيام.

وعلى كل من مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة ، التي تقام في الفترة ما بين العاشر من يونيو والعاشر من يوليو ، تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) المشاركة في البطولة في موعد أقصاه 30 أيار/مايو.

وسيتنافس المنتخب الألماني في البطولة ضمن مجموعة تضم معه منتخبات أوكرانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية.

وقال لاعب خط الوسط الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي "نحن عاقدون العزم على الفوز أمام إيطاليا. كذلك نعتزم تقديم أداء جيد ، ولا يزال هناك العديد من اللاعبين يرغبون في إثبات أنفسهم بشكل أكبر."

ومن بين هؤلاء اللاعبين ماريو جوتزه ، الذي سجل للمنتخب هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2014 ، حيث أنه نادرا ما شارك مع بايرن ميونيخ منذ عودته من الإصابة لكن لوف وعده بأن يكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الغد ، لتكون المباراة الدولية رقم 50 في مسيرته.

ويرجح أن يكون جوليان دراكسلر لاعب فولفسبورج إلى جانبه في الهجوم بعدما منح لوف فرصة المشاركة في المباراة الماضية لماركو ريوس وماريو جوميز.

كذلك يتوقع مشاركة ماتياس جينتر لاعب بوروسيا دورتموند وشكوردان موستافي لاعب أشبيلية الأسباني في الدفاع وكريستوف كرامر لاعب باير ليفركوزن في خط الوسط.

ولم يحقق المنتخب الألماني أي انتصار على نظيره الإيطالي خلال أربع مباريات ودية ، بعد أن فاز عليه آخر مرة في 1995 ، كما لم يسبق له الفوز عليه في كأس العالم أو البطولة الأوروبية من قبل.

وجاءت آخر هزيمتين للمنتخب الألماني أمام نظيره الإيطالي في البطولات الرسمية في الدور قبل النهائي لكل من بطولتي كأس العالم 2006 ويورو 2012 .

وقال شنايدر عن المنتخب الإيطالي الذي تعادل وديا قبل أيام مع نظيره الأسباني بطل أوروبا 1 / 1 "المنتخب الإيطالي يتمتع بمستو جيد في الوقت الحالي. اللعب أمامه يبدو صعبا."

وقال خضيرة "المباراة أمام إيطاليا ستكون مواجهة من نوع خاص. دائما ما تكون مباراة المنتخبين الإيطالي والألماني مهمة."

ولم يرغب شنايدر في الحديث بشأن ارتداء خضيرة شارة القيادة مجددا في مباراة الغد ، بعد أن ارتداها في مباراة إنجلترا لغياب باستيان شفاينشتايجر المصاب.

وقلل خضيرة من أهمية الأمر قائلا "باستيان شفاينشتايجر هو قائد الفريق ، ولكن الناس أحيانا يتعاملون وكأنه اعتزل."

