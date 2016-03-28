خوليو سيزار: بوليفيا لن تراقب ميسي

ستقاوم بوليفيا فكرة فرض رقابة "رجل ضد رجل" على مهاجم برشلونة اللامع ليونيل ميسي عندما تحل ضيفة على الارجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 الثلاثاء.



وقال خوليو سيزار بالديفيسو مدرب بوليفيا الذي يعاني من ضغط بعد الخسارة 3-2 أمام كولومبيا يوم الثلاثاء "لن نفرض رقابة خاصة على ميسي."



وأضاف للصحفيين "كرة القدم تلعب 11 ضد 11 ومواجهة أفضل لاعب في العالم تمثل حافزا لفريقي."



وتملك بوليفيا تشكيلة معظمها من اللاعبين المحليين تضم أربعة محترفين في الولايات المتحدة واسرائيل والكويت والسويد.



وفازت الارجنتين وصيفة بطلة العالم 2014 على بوليفيا 5-صفر و7-صفر في مباراتين وديتين خلال العام الماضي.



ويتعين على الارجنتين التي فازت على تشيلي 2-1 يوم الخميس الماضي البحث عن ثنائي جديد في قلب الدفاع بدلا من الثنائي الموقوف نيكولاس اوتامندي وراميرو فونيس موري مدافعي مانشستر سيتي وايفرتون.



ويقترب مارتن ديمكليس مدافع سيتي من المشاركة كأساسي إلى جوار خافيير بينولا لاعب روساريو سنترال الذي خاض مباراة دولية واحدة قبل تسع سنوات.



وانتقدت وسائل اعلام ارجنتينية حالة أرض ملعب ماريو كيمبس في كوردوبا الذي يستضيف اللقاء حيث تضرر العشب بعد استضافة حفلين غنائيين في وقت سابق هذا الشهر.



وتابع بالديفيسو الذي شارك مع بوليفيا في آخر ظهور لها بكأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة "سنتدرب في مكان آخر للاستعداد لمباراة الغد."



والهزيمة أمام كولومبيا هي الثانية لبوليفيا في ثلاث مباريات على أرضها لتقبع في المركز قبل الأخير بين عشرة فرق تشارك بتصفيات أمريكا الجنوبية.



وحصلت بوليفيا على ثلاث نقاط فقط في خمس جولات بفارق عشر نقاط عن الاكوادور المتصدرة وبفارق خمس نقاط عن الارجنتين الخامسة في الترتيب.



ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى النهائيات في روسيا بينما يلعب الخامس في ملحق للتصفيات.



