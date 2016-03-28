رئيس هندوراس يعترف بالابتزاز والرشوة

المصدر: نيويورك - د ب أ

اعترف رافاييل ليوناردو كاليخاس الرئيس السابق لاتحاد هندوراس لكرة القدم الاثنين امام المحكمة الفيدرالية في نيويورك بتورطه في وقائع ابتزاز واحتيال فيما يتعلق بفساد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتولى كاليخاس الرئيس السابق لهندوراس بين عامي 1990 و1994، منصب رئيس اتحاد الكرة في بلاده حتى اغسطس الماضي.

واعترف كاليخاس بحصوله على رشى مقابل بيع حقوق التسويق والتلفزة لبطولات ومباريات تصفيات كأس العالم.

وقد يتلقى كاليخاس عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرين عاما عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين له.

ووافق كاليخاس على دفع 650 الف دولار غرامة، وفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية.

وجاءت الاتهامات في أعقاب دخول هيئة الادعاء في مفاوضات مع عدد من المدانين منذ ديسمبر الماضي.

وكاليخاس واحدا من بين 16 مدعى عليهم في الجولة الثانية من الاتهامات الموجهة من قبل السلطات الأمريكية لادعاءات تتعلق بقبول رشى مقابل بيع حقوق تسويق البطولات الدولية.

