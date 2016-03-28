ستوريدج يشارك أساسياً مع إنجلترا في ودية هولندا

المصدر: لندن - د ب أ

سيحصل دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول على فرصة إثبات أحقيته في المشاركة بشكل أساسي في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا (يورو 2016) عندما يقود هجوم منتخب إنجلترا غدا الثلاثاء في المباراة الودية أمام هولندا على استاد ويمبلي.

ويشارك ستوريدج بشكل أساسي مع المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ 18 شهرا بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها على مدار عام ونصف.

ويتنافس ستوريدج وداني ويلبيك مع واين روني وجيمي فاردي وهاري كين على قيادة خط هجوم منتخب الاسود الثلاثة في يورو 2016.

وقال روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا "الأسابيع الستة المقبلة قبل أن أكشف عن قائمتي النهائية ستكون مهمة للغاية بالنسبة لهم، المشاركة بشكل أساسي هي أملي الأكبر لهذين اللاعبين".

وأكد هودجسون أن جيمس ميلنر سيحمل شارة قيادة المنتخب الإنجليزي في يورو 2016، في الوقت الذي اعرب فيه ميلنر عن ثقته في قدرة ستوريدج على قيادة خط هجوم المنتخب الوطني في البطولة الأوروبية.

وقال ميلنر "لا أحد يشك في إمكانياته، سجله التهديفي مذهل".

وأشار هودجسون إلى أنه سيجري بعض التعديلات خلال مباراة الغد عن القائمة التي شاركت في الفوز على ألمانيا 3 2/ يوم السبت.

وأوضح هودجسون "ستكون هناك تغييرات، لكن كيف سيكون الشكل العام هذا ما سنراه".

وأكد هودجسون "ينبغي أن نفخر بالفوز، ولكن حالة الرضا قد ذهبت الآن".