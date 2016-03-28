غانا تتعثر بالتعادل السلبي مع موزمبيق

فقدت غانا سجلها المثالي في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بتعادلها بدون أهداف في موزمبيق الأحد بينما قامت الجماهير بأعمال شغب في كينيا بعد هزيمة مفاجئة أمام منتخب غينيا بيساو المتواضع.



وواصلت غانا بتعادلها في مابوتو في بداية الجولة الرابعة طريقها نحو التأهل لنهائيات 2017 في الجابون لكن المباراة كانت فاترة مقارنة بلقاءات أخرى في التصفيات.



وحققت غينيا بيساو - التي تحتل المركز 147 في التصنيف العالمي - أول انتصار رسمي خارج أرضها على الاطلاق عندما فاجأت كينيا 1-صفر في نيروبي لتتصدر المجموعة الخامسة بصورة غير متوقعة.



وسجل المهاجم سيسيرو المولود في البرتغال الهدف الوحيد قبل تسع دقائق على النهاية لتندلع أعمال شغب من مشجعي الفريق صاحب الأرض وتتوقف المباراة لأكثر من 30 دقيقة.



وأشار مساعد الحكم باحتساب الهدف بعدما قرر أن ضربة رأس سيسيرو من ركلة ركنية تجاوزت خط المرمى رغم أن ارنولد اوريجي حارس كينيا بدا أنه أبعد الكرة.



وأدى احتساب الهدف إلى رد فعل غاضب من اللاعبين الكينيين والجماهير التي ألقت بمقذوفات لتضطر الشرطة لاستخدام قنابل الغاز للسيطرة على الشغب.



ولدى غينيا بيساو الان سبع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن الكونجو وزامبيا بطلة 2012.



وتعادلت الكونجو 1-1 مع زامبيا في برازافيل. وافتتح جوردان ماسينجو التسجيل بعد 48 دقيقة لكن ونستون كالينجو تعادل لزامبيا مع تبقي 20 دقيقة على النهاية.



وسجل القائد ستيفان سيسينيون هدفين لبنين لتفوز 4-1 على جنوب السودان وتحافظ على سجلها الخالي من الهزائم وتتصدر المجموعة الثالثة.



وأحرز جويل موجوروسي هدف الفوز في فرانسيستاون لتتغلب بوتسوانا 2-1 على جزر القمر وتنضم إليها في صدارة المجموعة الرابعة.



