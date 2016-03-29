أوكرانيا تتغلب على ويلز بهدف يارمولنكو

فازت اوكرانيا على ضيفتها ويلز 1-صفر الاثنين في كييف في لقاء ودي يدخل ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس اوروبا المقررة الصيف المقبل في فرنسا.



وسجل اندري يارمولنكو (28) هدف المباراة الوحيد.



وكانت اوكرانيا فازت الخميس على قبرص بالنتيجة ذاتها، فيما تعادلت ويلز مع جارتها ايرلندا الشمالية 1-1 في اليوم ذاته.



ووقعت اوكرانيا في نهائيات كأس اوروبا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب المانيا بطلة العالم التي تستهل مشوارها امامها في 12 يونيو قبل لقاء ايرلندا الشمالية وبولندا التي تشاركت معها استضافة النسخة الماضية عام 2012 والتي فازت بها اسبانيا على حساب ايطاليا (4-صفر في النهائي).



اما ويلز التي تشارك في نهائيات كأس اوروبا للمرة الاولى، فهي وقعت في المجموعة الثانية الى جانب سلوفاكيا وجارتها انكلترا وروسيا.

