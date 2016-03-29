إسبريا: ريال مدريد لا يحترم خاميس

قال فاوستينو اسبريا، مهاجم منتخب كولومبيا السابق، إنه يتعين على ريال مدريد إظهار الاحترام الواجب للمهاجم خاميس رودريجيز.

وقضى رودريجيز موسما ثانيا مخيبا للآمال في العاصمة الإسبانية عقب انتقاله مقابل 80 مليون يورو إلى ريال مدريد من موناكو في 2014.

والقى رودريجيز مشاكله في الدوري الإسباني وراء ظهره ليقود كولومبيا الى انتصار 3-2 على مضيفها منتخب بوليفيا في تصفيات كأس العالم الاسبوع الماضي حيث افتتح التسجيل ومرر كرة الى كارلوس باكا ليسجل منها الهدف الثاني.

وقال اسبريا مهاجم نيوكاسل يونايتد وبارما السابق في تصريحات لصحيفة ماركا الرياضية الاسبانية "لا يبذل خاميس مجهودا مع كولومبيا اكبر من ريال مدريد لكن هنا في كولومبيا نظهر له الاهتمام الكبير الذي لابد ان يحظى به أي لاعب في مكانته".

وتابع "انه لاعب شاب يملك مهارات كبيرة لكن ناديه لم يمنحه المساندة الكافية. عندما منحه كارلو انشيلوتي هذا الامر اظهر اللاعب معدنه الحقيقي".

وتابع "هذا الموسم لم يستطع أن يثبت أي شيء لانه لم يحصل على المعاملة الخاصة التي يحتاجها كل لاعب من ناديه".

وسجل رودريجيز 17 هدفا في 43 مباراة في اول موسم له في اسبانيا تحت قيادة انشيلوتي لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لعب اساسيا 13 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم بسبب الاصابات وخروجه من حسابات المدربين رفائيل بنيتز وزين الدين زيدان.

واستبعده المدرب الفرنسي من التشكيلة الاساسية مع ريال في اخر اربع مباريات.

ويعتقد اسبريا الذي يحتل المركز الثالث في قائمة اكبر هدافي منتخب كولومبيا برصيد 20 هدفا ان بنيتز لديه مشكلة مع لاعبي كولومبيا.

واضاف "اعتقد جازما ان بينيتز لديه مشاكل مع اللاعبين القادمين من كولومبيا لانه الشيء الوحيد الذي يفسر طريقة تعامله مع بني وطني".

وتابع "مر خاميس بموسم استثنائي خلال أول عام له مع ناديه لكن هذا الرجل ظهر فجأة ووضعه على مقاعد البدلاء".