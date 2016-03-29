تشسكا صوفيا يكشف عن تمثال ستويشكوف

سيكشف تشسكا صوفيا الذي ينافس في الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم عن تمثال لخريستو ستويتشكوف سيوضع في استاد الفريق، حيث كان يصطف الآلاف من الأنصار للدخول خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي التي شهدت فوز النادي بالكثير من الألقاب تحت قيادة اللاعب الموهوب.

وفاز ستويتشكوف - الذي يعد أفضل لاعب على مر العصور في بلغاريا - بثلاثة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب للكأس المحلية مع تشسكا قبل أن ينضم لبرشلونة الإسباني في عام 1990.

وقال النحات كوستادين نينوف خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "سيكون تمثالا من البرونز بارتفاع مترين. رغبة السيد ستويتشكوف كانت في تمثال اصغر حجما لكنني اعتقد ان هذا لم يكن مناسبا".

ونال ستويتشكوف (50 عاما) جائزة أفضل لاعب في أوروبا في السابق وقاد بلغاريا لقبل نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة وهو اكبر انجاز للبلاد على مدار تاريخها في عالم كرة القدم.

ولم يفز تشسكا - وهو واحد من بين اكبر ناديين من حيث الجماهيرية في بلغاريا إلى جانب غريمه المحلي ليفسكي صوفيا - بأي لقب محلي منذ 2008.

وهبط تشسكا- المثقل بالديون - لدوري الدرجة الثالثة في بلغاريا في يونيو الماضي لكنه لا يزال يجتذب اكبر نسبة من الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم في البلاد.