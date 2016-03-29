حلم بوتلاند الأوروبي ينتهي بكسر الكاحل

رجح جاك بوتلاند حارس مرمى منتخب انجلترا لكرة القدم اليوم الثلاثاء عدم مشاركته في بطولة أوروبا في فرنسا هذا الصيف عقب إصابته بكسر في الكاحل خلال الانتصار على ألمانيا بطلة العالم 3-2 في مباراة ودية أقيمت يوم السبت .



وسيغيب الحارس البالغ من العمر 23 عاما عن بقية مباريات ستوك سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم وهو يمثل ضربة قوية للفريق الذي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب ويملك الطموح للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.



وقال بوتلاند على موقع ناديه على الانترنت "لا اعتقد أنها (بطولة أوروبا 2016) تمثل خيارا بالنسبة لي الآن لكي أكون أمينا لأنه ليس بوسعي ان العب ثانية من الآن وحتى نهاية الموسم."



وأضاف "سأخضع لجراحة مساء الثلاثاء.. لم يكن هذا هو التحدي الذي أتوقعه أو ارغب فيه هذا الصيف إلا أنني سأخوضه بعقلية صحيحة لأتعلم منه سواء بدنيا أو ذهنيا."



وتفتقد انجلترا حاليا لجهود حارسها الأساسي جو هارت المصاب أيضا وهو ما سيترك فريزر فورستر حارس ساوثامبتون كحارس أساسي الثلاثاء في المباراة الودية أمام هولندا على استاد ويمبلي.



