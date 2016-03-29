رؤساء برشلونة يحضرون الكلاسيكو تكريماً لكرويف

قرر جميع رؤساء نادي برشلونة السابقين الحضور بجانب الرئيس الحالي للنادي مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد، بالمقصورة الرئيسية لملعب كامب نو من أجل تكريم اللاعب الهولندي الراحل يوهان كرويف.

وسيضع كل من اجوستي مونتال ورايمون كاراسكو وجوسيب لويس نونيز وخوان جاسبارت وانريك رينا وخوان لابورتا وساندرو روسيل، خلافاتهم التي فرقت بينهم طوال عدة سنوات جانبا، ليجلسوا جنبا إلى جنب بجوار جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للنادي الكتالوني من أجل تكريم يوهان كرويف خلال مباراة ريال مدريد.

وسيكون الثلاثي لابورتا وروسيل ونونيز على موعد مع التغلب على خلافاتهم، التي وضعتهم وجها لوجه في الماضي من أجل تقديم الشكر والامتنان لكرويف مقابل خدماته وإسهاماته التي لا تحصى والتي قدمها للنادي الذي ترأسه يوما ما.

وكشفت عائلة اللاعب والأسطورة الهولندية السابق أن برشلونة يقوم في الوقت الحالي بإنشاء نصب تذكاري كنوع من التعبير عن الامتنان لأحد أفضل اللاعبين في الكرة الأوروبية.

ويتزامن التكريم الذي سيتلقاه كرويف مع ما قام به النادي الكتالوني منذ يوم الجمعة بعدما قام بتخصيص مكان داخل النادي لتقديم العزاء.

وتعد مباراة الكلاسيكو إحدى المباريات التي ترتبط بشكل وثيق بالأسطورة الهولندية خلال عمله كمدرب لبرشلونة في التسعينات من القرن الماضي، بعدما حقق نتيجتين متشابهتين بخماسية نظيفة في هذه المباراة، إحداها لصالحه والأخرى لصالح الغريم التاريخي لفريقه.