فينغر لا يشك في مستقبله مع أرسنال

ليس هناك "أي شك" لدى ارسين فينغر في استمراره في تدريب ارسنال الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل على الرغم من الضغط الذي يمارسه مشجعو النادي لإنهاء بقاء المدرب الذي استمر 20 عاما مع الفريق اللندني.

وتسبب فوز الفريق في مباراتين فقط من بين اخر تسع مباريات خاضها في كافة المسابقات في خروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا للموسم السادس عل التوالي إضافة لخروجه من دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي بعد خسارته أمام واتفورد على استاد الإمارات.

وأدت العروض السيئة لارسنال للإضرار بشدة بآماله في إنهاء 12 عاما من الانتظار للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز في ظل تراجعه بفارق 11 نقطة خلف ليستر سيتي المتصدر. وخاض ارسنال مباراة أقل.

وقال فينغر لوسائل إعلام بريطانية عندما سئل عما إذا كان سيظل مدربا لارسنال الموسم المقبل "ليس لدي شك في ذلك لأنني ملتزم. عندما أقوم بشيء ما فإنني أؤديه على أكمل وجه وبنسبة 100 في المئة. أنا ملتزم دوما بتقديم أفضل ما لدي طالما بقيت مع النادي..هذا هو كل تركيزي."

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو ان أقدم أفضل ما لدي كل يوم...لا اهتم كثيرا بكل ما عدا ذلك وبما يقوله الناس. مستقبلي هو مستقبلي أنا."

ويأمل فينغر - الذي يتبقى له سنة واحدة في عقده - في ان يحقق فريقه انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الممتاز منذ منتصف فبراير الماضي عندما يستضيف واتفورد يوم السبت.