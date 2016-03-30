اتهام ديميكليس بالضلوع في المراهنات

المصدر: مانشستر - د ب أ

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة "سوء السلوك فيما يتعلق بالمراهنات" للأرجنتيني الدولي مارتين ديميكليس مدافع فريق مانشستر سيتي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أصدره الأربعاء "يزعم أن اللاعب ارتكب 12 مخالفة للمادة /إي /8 من قوانين الاتحاد والمتعلقة بمباريات كرة القدم ، في الفترة ما بين 22 و28 يناير 2016 ."

ويمكن لديميكليس التقدم بالرد على التهمة المنسوبة إليه في موعد أقصاه الخامس من أبريل المقبل.

وطبقا لقوانين الاتحاد الإنجليزي ، لا يسمح لأي لاعب كرة قدم بالمراهنة على نتائج مباريات أو مسابقات في أي مكان بالعالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كذلك لا يسمح للاعبين المراهنة على "أي حدث يتعلق بكرة القدم" بما في ذلك على سبيل المثال "انتقالات اللاعبين وتعيين المدربين وتشكيلات الفرق."

كذلك يحظر على أي لاعب "تسريب معلومات داخلية إلى أي شخص لاستغلالها في المراهنات".