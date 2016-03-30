برشلونة يعلن خضوع الفرنسي ماثيو لعملية جراحية

أكد برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم وحامل اللقب أن مدافعه الدولي الفرنسي جيريمي ماثيو أصيب الثلاثاء بقطع في الغضروف الداخلي لركبته اليمنى وسيخضع الخميس لعملية جراحية قد تحرمه من المشاركة في كأس أوروبا 2016.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان "الفحوص التي أجريت صباح اليوم أكدت أن جيريمي ماثيو يعاني من قطع في الغضروف الداخلي لركبته اليمنى. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية غدا الخميس"، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتعتبر الإصابة ضربة قاسية بالنسبة الى ماثيو (32 عاما و5 مباريات دولية) الذي سيغيب عن الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد السبت في الدوري المحلي، وربما عن كأس اوروبا التي تستضيفها فرنسا من 10 يونيو الى 10 يوليو حيث اعلن انها ستكون المشاركة الاخيرة له مع منتخب بلاده.

واصيب ماثيو في المباراة الدولية الودية التي فازت فيها فرنسا على روسيا 4-2 الثلاثاء على استاد فرنسا.

