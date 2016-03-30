بلباو: موسم الفرنسي لابورتي انتهى

أعرب مدرب فريق اتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم ارنستو فالفيردي عن أسفه لانتهاء موسم مدافعه الفرنسي ايميريك لابورتي جراء إصابته بكسر على مستوى الكاحل خلال مشاركته مع منتخب فرنسا للشباب ما يعني غيابه عن الملاعب من 3 إلى 4 أشهر.



وقال فالفيردي في تصريح لموقع النادي الباسكي "ما من شك لدي في أننا سنشعر بغياب ايميريك لأنه لاعب هائل ويقدم الكثير، كما أني لا أشك في أننا سنتجاوز هذا العائق".



ويحتل اتلتيك بلباو حاليا المركز السابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة بفارق نقطة واحدة عن سلتا فيغو وإشبيلية صاحبي المركزين الخامس والسادس المؤهلين إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي بلغ ربع النهائي فيها حيث سيقابل اشبيلية بطل الموسمين الماضيين ذهابا وايابا في 7 و14 ابريل.



واصيب لابورت (21 عاما) في كاحل قدمه اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها منتخب شباب فرنسا على نظيره الاسكتلندي 2-صفر الخميس وخضع لعملية ناجحة في بلباو، ويحتاج الشفاء من هذا النوع من الاصابات عادة الى 3 او 4 اشهر.