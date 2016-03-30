تاباريز:صدارة أورغواي لا تعني شيئاً

وصل منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم إلى قمة ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزه على بيرو 1 / صفر، ورغم ذلك يرى أوسكار تاباريز المدير الفني للفريق أن هذا الأمر لا يعني الكثير لأن أحدا لايذكر مثل هذا الإنجاز، على حد قوله.



وقال تاباريز: "الأهم هو الوصول إلى المونديال، التصفيات هي وسيلة لتجميع النقاط ومن ثم التأهل، بالطبع يرضيني وجود الكثير من النقاط ولكن علينا الاستمرار في الصراع".



وأشار المدرب الأوروغواياني إلى أن فريقه قد يخسر إحدى المباريات ولكنه أكد في الوقت نفسه إلى أنه لا يلجأ إلى الحسابات الرياضية لأنها ليست ذات معنى كبير في رأيه.



وفيما يتعلق بمباراة أمس أمام بيرو، كشف تاباريز أنه كان يعرف أن الفريق المنافس كان سيلجأ إلى التكتل الدفاعي وشن الهجمات كلما سنحت له الفرصة.



وخاض منتخب أوروغواي المباراة بعدما أدخل بعض التعديلات التكتيكية على طريقة لعبه، حيث دفع بأربعة لاعبين في وسط الملعب حتى يتسنى له استعادة الكرة بشكل أفضل، إلا أن هذه التعديلات لم تؤت بثمارها، مما استوجب القيام ببعض التغييرات في الشوط الثاني.



وأوضح تاباريز أنه راهن على عنصر الخبرة ولهذا حافظ على وجود بعض اللاعبين داخل الملعب مثل ايخيديو اريفالو ريوس، كما أشرك المدافع خورخي فوسيلي.