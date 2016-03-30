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رونالدو يقود البرتغال إلى الفوز على بلجيكا

المصدر: ليريا - د ب أ
كريستيانو محتفلاً بهدفه
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سجل كريستيانو رونالدو هدفا قاد به المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره البلجيكي 2 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما لنهائيات بطولة أمم أوروبا التي ستقام بفرنسا في الفترة من 10 يونيو إلى 10 يوليو.

وسجل هدفي المنتخب البرتغالي دييجو ريباس ورونالدو في الدقيقتين 20 و40 فيما سجل هدف منتخب بلجيكا الوحيد روميلو لوكاكو في الدقيقة .62

ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا مع منتخبات آيسلندا والنمسا والمجر فيما يلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة مع منتخبات إيطاليا وإيرلندا والسويد.

كلمات دالّة

#رونالدو, #البرتغال, #بلجيكا

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