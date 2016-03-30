كاكا يطالب جماهير الريال باحترام كريسيانو رونالدو

دعا ريكاردو كاكا المهاجم السابق لريال مدريد جماهير الفريق لإظهار المزيد من الاحترام لكريستيانو رونالدو الذي تعرض لصيحات استهجان من خلال مباراة سيلتا فيجو في وقت سابق هذا الشهر.



وبات رونالدو كبير هدافي ريال مدريد عبر العصور هذا الموسم كما سجل 41 هدفا في كافة المسابقات خلال الموسم الحالي إلا ان المهاجم البرتغالي لا يزال يتحمل تبعات العلاقة المتقلبة مع مشجعي النادي.



وقال كاكا لاعب منتخب البرازيل الذي يلعب الآن مع فريق اورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين لمحطة كادينا كوبي الإذاعية الاسبانية اليوم الأربعاء "كريستيانو لاعب عظيم وأنا لا أتحدث فقط عن مهاراته ولكن عن إسهاماته مع ريال مدريد.."



وأضاف "أود ان أرى المشجعين وهم يظهرون المزيد من الاحترام لكريستيانو لما قام به مع النادي. لا يصح سماع مجموعة من الأشخاص وهم يطلقون صيحات الاستهجان ضد كريستيانو عقب كل ما قدمه للنادي."



ورد رونالدو على صيحات الاستهجان في مباراة سيلتا بتسجيله أربعة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي حقق فيها الفريق فوزا كاسحا 7-1. ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الاسباني برصيد 28 هدفا.



ويتفوق رونالدو بفارق هدفين على لويس سواريز مهاجم برشلونة مع تطلع مهاجم منتخب البرتغال لان يصبح كبير هدافي الدوري الاسباني للعام الثالث على التوالي.



وتجاوز رونالدو عدد الأهداف التي سجلها راؤول مع الفريق ليصبح في أكتوبر الماضي كبير هدافي الفريق على مر العصور بعد ان سجل 324 هدفا في 310 مباريات مقارنة بالاسباني راؤول الذي احتاج 741 مباراة لتسجيل 323 هدفا.



وحقق المهاجم البالغ من العمر 31 عاما رقما قياسيا آخر بتسجيل 11 هدفا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلا انه تعرض لانتقادات بسبب فشله في التسجيل خلال المباريات الكبيرة أمام برشلونة واتليتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.



كما تعرض رونالدو لانتقادات من قبل الجماهير وزملائه في الفريق بسبب تصريحاته الساخرة عقب الهزيمة أمام اتليتيكو مدريد في 27 فبراير الماضي عندما أشار إلى انه لو لعب الفريق بأكمله بنفس مستواه لاعتلى قمة الدوري.

